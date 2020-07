Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: allontanati 3 dirigenti (Di domenica 12 luglio 2020) Una vera e propria rivolta dei dipendenti, che hanno denunciato molestie e sessismo delle alte gerarchie, ha costretto alle dimissioni i vertici di Ubisoft, gigante dei videogiochi fondato in Francia. Dopo giorni di pressioni hanno lasciato il direttore creativo e numero 2 del gruppo, Serge Hascoet, il responsabile degli studios canadesi, Yannis Mallat, e la direttrice delle risorse umane, Cécile Cornet. Le dimissioni “fanno seguito ad un rigoroso esame che la società ha condotto in risposta alle recenti affermazioni ed accuse di cattiva condotta e comportamenti inappropriati”, ha fatto sapere Ubisoft, che tra i suoi giochi più famosi annovera Assassin’s Creed e Tom’s Clancy, in un comunicato. La Cornet lascia la carica ma, a ... Leggi su ilfattoquotidiano

