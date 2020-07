Ubisoft ancora in mezzo alla bufera: spuntano nuove e pesanti rivelazioni sui recenti casi di molestie (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo report dal quotidiano francese Libération, ha svelato nuovi e scioccanti dettagli sulle recenti accuse di molestie sessuali avanzate dallo staff femminile di Ubisoft contro i propri colleghi uomini di vario rango aziendale.L'inchiesta è stata pubblicata lo scorso 10 luglio e descrive in spaventoso dettaglio il clima tossico che si respira fra le stanze dei creatori di Assassin's Creed. L'articolo in lingua originale è disponibile solo dietro abbonamento, ma su Twitter è presente una traduzione che vi riportiamo qui di seguito:Stando a quanto scritto sopra, pare che la situazione all'interno di Ubisoft sia nettamente peggiorata da quando sono saltate fuori le denunce, dismesse dalla dirigenza come una noiosa "caccia alle streghe", mentre le donne del team sentono di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Ubisoft ancora in mezzo alla bufera: spuntano nuove e pesanti rivelazioni sui recenti casi di molestie. - JustNerd_IT : Assassin's Creed Valhalla: online (ancora per poco) un video leakato del #Gameplay - Leggi l'articolo completo su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft ancora Ubisoft: tre importanti dirigenti lasciano la compagnia per le accuse di molestie Everyeye Videogiochi Come dominare i cieli di Hyper Scape – Intervista a DragonEddy

Hyper Scape ha segnato l’entrata di Ubisoft nel mercato dei battle-royale. Dopo mesi di silenzio rispetto alle pubblicazioni, l’azienda francese ha rilasciato la demo di un gioco estremamente frenetic ...

Lenovo annuncia il monitor portatile ThinkVision M14t

Attraverso un comunicato per la stampa, Lenovo ha annunciato la disponibilità per ultimo trimestre dell'anno del monitor portatile ThinkVision M14t. Rispetto al modello M14, il nuovo monitor mette a d ...

Hyper Scape ha segnato l’entrata di Ubisoft nel mercato dei battle-royale. Dopo mesi di silenzio rispetto alle pubblicazioni, l’azienda francese ha rilasciato la demo di un gioco estremamente frenetic ...Attraverso un comunicato per la stampa, Lenovo ha annunciato la disponibilità per ultimo trimestre dell'anno del monitor portatile ThinkVision M14t. Rispetto al modello M14, il nuovo monitor mette a d ...