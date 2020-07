Turismo, tassa Covid negli hotel: chi cancella perde tutto, penali inasprite per le disdette (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA Se cancelli, ti rovino. penali più pesanti rispetto all?era pre-Covid per chi prenota un soggiorno in hotel ad agosto e poi ci ripensa. Oggi infatti sono sempre più numerose... Leggi su ilmessaggero

Oggi infatti sono sempre più numerose le strutture ricettive, dagli alberghi agli agriturismi, dai relais di lusso ai semplici camping, che in caso di disdetta tassano l’intero importo dovuto per la ...

Effetto Covid, Comuni siciliani in affanno senza turisti e tassa di soggiorno

La Sicilia batte cassa. A rischio i servizi coperti dalle Amministrazioni grazie a queste entrate. «Lo Stato faccia di più» Palermo - Se tornassero il cavalier Pezzella e il maresciallo Topponi de “I ...

