Turchia, Papa “Addolorato per riconversione Santa Sofia in moschea” (Di domenica 12 luglio 2020) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato”. Così nel corso dell'Angelus Papa Francesco ha fatto riferimento alla decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di riconvertire la basilica di Santa Sofia, a Istanbul, in una moschea. Con un decreto Erdogan ha trasferito il controllo della basilica – patrimonio Unesco dell'umanità – al Direttorato degli Affari religiosi turco.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

Turchia - Papa “Addolorato per riconversione Santa Sofia in moschea” CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato”. Così nel corso dell'Angelus Papa Francesco ha fatto riferimento alla decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di riconvertire la ...

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Penso a e sono molto addolorato”. Così nel corso dell'Angelus Francesco ha fatto riferimento alla decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di riconvertire la ... Turchia - Papa : sono molto addolorato per Santa Sofia Un pensiero ' molto addolorato ' a quanto sta accadendo a Istanbul, alla basilica di Santa Sofia , che recentemente il governo turco ha deciso di far tornare moschea. Venerdì scorso il presidente turco ...

Un pensiero ' ' a quanto sta accadendo a Istanbul, alla basilica di , che recentemente il governo turco ha deciso di far tornare moschea. Venerdì scorso il presidente turco ... Turchia - Santa Sofia torna una moschea. Papa Francesco : "Molto addolorato" Papa Francesco si è detto «molto addolorato» per la decisione del governo turco di far tornare moschea Santa Sofia , a Istanbul. Il Pontefice, per prendere posizione sulla questione, ha atteso la fine...

nestquotidiano : Turchia, Papa “Addolorato per riconversione Santa Sofia in moschea” - FlaviaCorda : RT @isabbah: Poi arrivano le parole del Papa: « il pensiero va a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato » #turchia #SantaSof… - gieffeci71 : RT @isabbah: Poi arrivano le parole del Papa: « il pensiero va a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato » #turchia #SantaSof… - speranza58 : RT @isabbah: Poi arrivano le parole del Papa: « il pensiero va a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato » #turchia #SantaSof… - isabbah : Poi arrivano le parole del Papa: « il pensiero va a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato »… -