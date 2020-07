Trump per la prima volta in pubblico con la mascherina: il presidente Usa con il viso coperto durante la visita in un ospedale militare (Di domenica 12 luglio 2020) Trump indossa la mascherina e questa volta lo fa anche davanti alle telecamere. Quanti ricordano il fugace scatto del tycoon nello stabilimento Ford con la mascherina sul viso non sbagliano. Il presidente, infatti, l’aveva tenuta su solo per un istante, salvo poi rimuoverla e presentarsi a viso scoperto davanti ai fotografi. Questa volta, invece, Trump l’ha indossata durante tutta la sua visita al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, in Maryland L'articolo Trump per la prima volta in pubblico con la mascherina: il presidente Usa con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

