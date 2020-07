Trump per la prima volta con la mascherina, mentre gli USA registrano un netto aumento di casi di Coronavirus [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Per la prima volta dall’inizio della pandemia di Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso in pubblico ieri indossando una mascherina. Dopo settimane di resistenze, l’ha indossata proprio nel giorno in cui gli Usa hanno segnato il record di nuovi contagi da Covid-19 in un solo giorno arrivando a quasi 66.600 nuovi casi. Trump ha indossato la mascherina durante una visita al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland. “Non sono mai stato contro le mascherine, ma credo che si debbano valutare tempo e luogo“, ha dichiarato prima di lasciare la Casa Bianca per la visita. Le FOTO del Presidente (sfoglia la gallery scorrevole in alto a ... Leggi su meteoweb.eu

