Trump indossa la mascherina | è la prima volta

prima d'ora si era sempre rifiutato di farlo ma stavolta Donald Trump, in visita nell'ospedale militare, indossa la mascherina per la prima volta in pubblico da quando è esplosa l'emergenza sanitaria. Il coronavirus non dà tregua agli Stati Uniti che però non rinunciano alla riapertura. Dopo almeno 63mila nuovi contagi registrati in 24 ore, che fanno ancora tremare gli Usa, c'è un caso Florida. Lo Stato, visitato di recente dal presidente Usa, nonostante gli oltre 10mila contagi rintracciati in un giorno, non rinuncia alla riapertura di una delle più grandi attrazioni turistiche: Disney World, soprannominato anche come 'Il luogo più magico della terra'. In tutto gli Usa, stando ai dati della Johns Hopkins University, ...

