Trento Film Festival 2020: l'uomo e la natura in cento film (Di domenica 12 luglio 2020) Nell'anno più difficile, il Trento film Festival 2020 rilancia: con una selezione di opere con al centro l'uomo e la natura, il cinema torna in scena a Trento e provincia, e per la prima volta anche online Trento film Festival 2020 si annuncia speciale non solo per le date, con lo slittamento dall'abituale settimana primaverile al 27 agosto - 2 settembre, ma anche nel formato ibrido, che per la prima volta prevede la presentazione del ricco programma cinematografico sia in città e in altri centri della provincia (con modalità in via di definizione, in base all'aggiornamento delle normative) che in streaming in tutta Italia. "Nella scelta di portare ... Leggi su movieplayer

Trento Film Festival 2020 : dal 27 agosto al 2 settembre la 68° edizione il Trento Film Festival comunica le nuove date: la 68. edizione si terrà dal 27 agosto al 2 settembre 2020, l'emergenza sanitaria in corso imporrà nuove narrazioni e nuovi strumenti, in corso di valutazione. Il Trento Film Festival ...

Noovyis : (Trento Film Festival 2020: l'uomo e la natura in cento film) Playhitmusic - - posterit : RT @inpenombra: Film in lavorazione: 'La Storia di un Peccato' di Stefan Zeromski, interpretazione di Soava Gallone, Ciro Galvani, Guido Tr… - kinetografo : RT @inpenombra: Film in lavorazione: 'La Storia di un Peccato' di Stefan Zeromski, interpretazione di Soava Gallone, Ciro Galvani, Guido Tr… - FMJournalism : RT @inpenombra: Film in lavorazione: 'La Storia di un Peccato' di Stefan Zeromski, interpretazione di Soava Gallone, Ciro Galvani, Guido Tr… - inpenombra : Film in lavorazione: 'La Storia di un Peccato' di Stefan Zeromski, interpretazione di Soava Gallone, Ciro Galvani,… -