Tre punti d’oro per il Genoa, Spal sempre più ultima: al Ferraris finisce 2-0 (Di domenica 12 luglio 2020) Termina sul punteggio di 2-0 la gara del pomeriggio che ha visto contrapporsi Genoa e Spal. Un successo d’oro per i padroni di casa, che in attesa di sapere come si concluderà la gara tra Cagliari e Lecce, salgono al sedicesimo posto in classifica, con 30 punti. Pandev prima e Schone poi, mettono al tappeto una Spal che ormai sembra davvero incapace di reagire: sempre più ultima a -11 dall’attuale quartultimo posto, occupato proprio dai rossoblù. Foto: Sito ufficiale Genoa L'articolo Tre punti d’oro per il Genoa, Spal sempre più ultima: al Ferraris finisce 2-0 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SerieA : Ciccio Caputo nei minuti di recupero completa la rimonta. ?? Il @SassuoloUS si prende tre punti all'Olimpico. ??… - GenoaCFC : ? FISCHIO FINALE #GenoaSPAL 2??-0?? ???? Vittoria! Con il gol di Pandev e la punizione di Schöne, il Grifone porta a… - juventusfc : ???? OBIETTIVO: TRE PUNTI! ???? @SerieA ?? @acmilan ?? Giuseppe Meazza ? 21:45 ?? #MilanJuve - dimitripetta : Modulo 'fluido', attenzione e grinta: ecco i tre elementi che @DavideNicolaOff ha messo in campo e che, a quanto p… - 2020jcb : RT @tuttoleeds: Pablo Hernandez: “Ho fatto molto celebrazioni perché è un gol molto importante... i tre punti sono per tutti, i tifosi, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre punti Bologna, Skorupski: «Parma? Oggi vogliamo portare a casa i tre punti» Calcio News 24 Cremonese, Bisoli: "Guardiamo a noi stessi per migliorarci ancora"

“Credo che 44-45 punti sia la soglia sicurezza per la salvezza ... è stato fra i problemi principali della Cremo dal ritorno in B. Con lei è imbattuta: 3 vittorie e un pareggio da quando è arrivato, ...

Genoa, Masiello: "Passo avanti importante per una lunga rincorsa"

GENOVA - Il Genoa fa tre punti importanti, ma uno dei leader della squadra Masiello invita a non abbassare la guardia perche' l'obiettivo è ancora lontano: "Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, ...

“Credo che 44-45 punti sia la soglia sicurezza per la salvezza ... è stato fra i problemi principali della Cremo dal ritorno in B. Con lei è imbattuta: 3 vittorie e un pareggio da quando è arrivato, ...GENOVA - Il Genoa fa tre punti importanti, ma uno dei leader della squadra Masiello invita a non abbassare la guardia perche' l'obiettivo è ancora lontano: "Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, ...