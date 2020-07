Trattamento integrativo da 600 a 1.200 euro in busta paga da luglio, i chiarimenti da NoiPA e AdE (Di domenica 12 luglio 2020) Trattamento integrativo di 600 euro per il mese di luglio 2020 e 1.200 a decorrere dal 2021 in base alle fasce di reddito. L’Agenzia delle Entrate e NoiPA hanno fornito chiarimenti sul taglio del cuneo fiscale operativo già dal mese di luglio. Taglio del nucleo fiscale e Trattamento integrativo L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazione sulla compensazione del Trattamento integrativo e NoiPA sulle modalità di gestione rinuncia. Il taglio del cuneo fiscale è in vigore dal mese di luglio e confluirà anche nel 2021. NoiPA ha realizzato una serie di processi per la gestione: elaborazione, ... Leggi su notizieora

Novità busta paga : dal 1° luglio trattamento integrativo 600 euro per il 2020 e 1.200 per il 2021 Novità busta paga dal 1° luglio che consiste in somme integrative da corrispondere ai dipendenti. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 35/E del 26 giugno 2020 stabilisce i codici da utilizzare per gli importi a ...

Novità dal 1° che consiste in somme integrative da corrispondere ai dipendenti. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 35/E del 26 giugno stabilisce i codici da utilizzare per gli importi a ... Lavoro : addio 80 euro - bonus Renzi - arriva il trattamento integrativo dei redditi Il nuovo sistema 'misto' prevede per i redditi fino a 28.000 euro, già interessati dal taglio delle tasse pari a 80 euro, un incremento fino a 100 euro mensili

Ultime Notizie dalla rete : Trattamento integrativo Addio Bonus Renzi, al via il taglio del cuneo fiscale eDotto - Informazione Professionale Stipendio, taglio del cuneo fiscale: quanto spetta e quando viene erogato

“Sono in corso di applicazione le misure di sostegno economico previste dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21”. Così aveva annunciato NoiPA a fine giugno, con pr ...

Arval rinnova contratto integrativo, per i 600 di Scandicci permessi per genitori e sostegno al reddito

Nel dettaglio, il nuovo Contratto Integrativo Aziendale prevede inoltre speciali permessi ... Il nuovo accordo, conferma poi l’integrazione al 100% del trattamento economico di malattia per tutti i ...

