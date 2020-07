Tragedia in Sardegna, 79enne muore dopo aver fatto il bagno (Di domenica 12 luglio 2020) Un uomo di 79 anni è morto in Sardegna dopo aver fatto il bagno. La vittima era a mare con la moglie. PITTULONGU (OLBIA) – Tragedia in Sardegna. Un uomo di 79 anni è morto dopo aver fatto il bagno. La vittima, come scrive La Repubblica, si è accasciato sulla battigia appena uscito dall’acqua. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sotto shock la moglie che si trovava con lui. Possibile nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dell’uomo per capire le cause di questo malore. Una Tragedia che ha sconvolto tutte le persone presenti sulla spiaggia. Uomo morto ... Leggi su newsmondo

Tragedia in Sardegna - boccone le va di traverso mentre mangia : donna muore soffocata Tragedia nella città del Medio Campidano di Villacidro: inutili i soccorsi immediati del 118. Erano circa le 13. Alla 63enne, che stava pranzando, il cibo è rimasto bloccato in gola. Pare che non ci fossero altri familiari presenti, ...

vivere_sardegna : Tragedia a Pittulongu: anziano turista muore in spiaggia - NewsMondo1 : Tragedia in Sardegna, 79enne muore dopo aver fatto il bagno - Il_Vitruviano : Ha ragione la De Romanis. Meglio di Quota 100 c'è Quota70 - vivere_sardegna : Budoni, tragedia nella spiaggia di Stella Marina: 54enne fa il bagno e muore - PdF_Rass_Stampa : @PdF_eventi @marioadinolfi @PopoloDFamiglia @PdFSardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Sardegna Tragedia in Sardegna, 79enne muore dopo aver fatto il bagno News Mondo Tragedia a Pittulongu: anziano turista muore in spiaggia

Anziano turista deceduto tragicamente nella spiaggia di Pittulongu. Il cordoglio del segretario Regionale Federbalneari Sardegna Claudio Maurelli e il Presidente Mario Isoni. “Per noi è inaccettabile ...

Malore in acqua, muore davanti al figlio

Dramma in spiaggia a Budoni. La donna, una 54enne originaria di Orune, si è sentita male a pochi passi dalla riva BUDONI. Un nuovo dramma del mare ieri mattina nella spiaggia grande di Budoni tra la f ...

Anziano turista deceduto tragicamente nella spiaggia di Pittulongu. Il cordoglio del segretario Regionale Federbalneari Sardegna Claudio Maurelli e il Presidente Mario Isoni. “Per noi è inaccettabile ...Dramma in spiaggia a Budoni. La donna, una 54enne originaria di Orune, si è sentita male a pochi passi dalla riva BUDONI. Un nuovo dramma del mare ieri mattina nella spiaggia grande di Budoni tra la f ...