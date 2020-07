Tra Napoli e Milan regna l’equilibrio: al San Paolo termina 2-2. Ibra furioso dopo il cambio (Di domenica 12 luglio 2020) Milan e Napoli escono con un punto a testa dal match del San Paolo. I rossoneri vanno avanti con Hernandez, ma vengono ripresi poi da Di Lorenzo e Mertens. Poco dopo il vantaggio azzurro Maksimovic stende Bonaventura in area di rigore e Kessie pareggia i conti. I partenopei rimangono così fermi al sesto posto, l'ultimo utile per l'Europa. Il Milan di Pioli si blocca così dopo due vittorie consecutive e rimane fermo a quota 50.Primo tempocaption id="attachment 991011" align="alignnone" width="300" Napoli - Milan (Getty Images)/captionLa prima parte di gara del San Paolo è caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra le due squadre. La prima occasione capita sui piedi di Mertens al 14esimo con il belga che ... Leggi su itasportpress

Ultimi minuti di gioco quelli tra Napoli e Milan, al momento in parità al San Paolo. La tensione aumenta, così come la stanchezza. Un'episodio che farà alquanto discutere si verifica al 75' quando ...