Tormenta di neve e gelo sulle Dolomiti, le immagini dal rifugio a 3343 metri: “Buona estate” (Di domenica 12 luglio 2020) neve, venti forti e gelo sulle Dolomiti in pieno luglio. Le immagini della Tormenta a Punta Penia (a 3343 metri di altezza) sono state condivise su Instagram da Carlo Budel, escursionista e gestore di Capanna Punta Penia, il rifugio sul punto più alto della Marmolada. “Buona estate” è il messaggio ironico di benvenuto a chi arriva fin lassù L'articolo Tormenta di neve e gelo sulle Dolomiti, le immagini dal rifugio a 3343 metri: “Buona estate” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

"Super tormenta di neve in Marmolada, freddissimo e vento fortissimo" così Carlo Budel ha commentato le immagini che lui stesso ha girato ieri, 11 luglio, a Punta Penia sulla Marmolada dove da anni ge ...