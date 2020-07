Torino, Longo: «A San Siro per fare punti» (Di domenica 12 luglio 2020) Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato, ai microfoni di Torino Channel, alla vigilia della trasferta di Milano contro l’Inter. punti A SAN Siro – «Affrontiamo una grandissima squadra, con grandi calciatori e un grandissimo allenatore. Ci confronteremo con una big, vogliamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro. Sono forti sui cross, nelle ultime 9 partite ha mandano in gol 9 giocatori differenti: è una squadra evoluta, per noi banco di prova importante». BELOTTI – «Il Gallo ha qualità da grandissimo attaccante, quando ... Leggi su calcionews24

