Top Volley Cisterna, Georgi Seganov risultato positivo al Covid-19 (Di domenica 12 luglio 2020) Brutte notizie per il pallavolista bulgaro Georgi Seganov, che è risultato positivo ai test per il Coronavirus. Il ragazzo sembra aver contratto la malattia durante il ritiro con propria Nazionale di Volley bulgara. Attualmente il palleggiatore bulgaro risulta in buone condizioni di salute, venendo sottoposto allo stato di quarantena e monitorato costantemente dai medici della sua Nazionale. Parole di vicinanza al ragazzo da parte di Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Cisterna: “Siamo vicini al giocatore e gli auguriamo di superare il prima possibile e nel migliore dei modi questo momento, consapevoli del fatto che lo aspettiamo con grande piacere, una volta superato definitivamente questo periodo complesso. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

