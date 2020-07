Tina Cipollari irriconoscibile, il dettaglio non sfugge ai fan: “Assomigli a Gemma” [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo un’intensa stagione di Uomini e Donne è tempo di vacanze per tutti i protagonisti del famoso dating show di Maria De Filippi. Tina Cipollari ha deciso di trascorrere il suo tempo libero a Firenze, dove ha raggiunto il suo compagno Vincenzo Ferrara. L’ultimo scatto pubblicato dall’opinionista, però, non ha convinto i suoi fan. Ecco cosa è successo. Tina Cipollari irriconoscibile, il dettaglio non sfugge ai fan: “Assomigli a Gemma” FOTO Tempo di vacanze per i personaggi dello spettacolo che, dopo l’emergenza sanitaria hanno deciso di esplorare le bellezze del nostro Paese. Tra questi, anche Tina Cipollari che ha raggiunto il suo compagno, Vincenzo Ferrara, a ... Leggi su velvetgossip

“Sembri Gemma Galgani…” : Tina Cipollari irriconoscibile - nuovo taglio di capelli [FOTO] Tina Cipollari in vacanza a Firenze Senza ombra di dubbio Tina Cipollari tornerà a settembre a Uomini e Donne con il ruolo di opinionista al fianco del collega Gianni Sperti. Al momento però, la vamp frusinate si sta godendo le ferie ...

in vacanza a Firenze Senza ombra di dubbio tornerà a settembre a Uomini e Donne con il ruolo di opinionista al fianco del collega Gianni Sperti. Al momento però, la vamp frusinate si sta godendo le ferie ... Tina Cipollari possessiva fuori Uomini e Donne : “Ho commesso qualche errore…“ Tina Cipollari si dimostra molto protettiva nei confronti dei suoi figli spiegando durante un’intervista, alcuni suoi errori come mamma. Quali sono state le sue parole? L’opinionista di Uomini e Donne da quando il programma ha chiuso per ...

si dimostra molto protettiva nei confronti dei suoi figli spiegando durante un’intervista, alcuni suoi errori come mamma. Quali sono state le sue parole? L’opinionista di e da quando il programma ha chiuso per ... Nuovo taglio di capelli per Tina Cipollari - i fan : “Sembri Gemma!” Lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, Tina Cipollari continua ad essere protagonista indiscussa delle cronache di gossip: eccola in uno scatto in cui molti l’hanno paragonata alla sua acerrima nemica televisiva. In attesa di tornare in ...

hopeworlxd : @Im0A9 SONO NATA LO STESSO GIORNO DI TINA CIPOLLARI E FRANCESCO SCHETTINO - LaMammaN1 : - see_lallero : Tina Cipollari - Femme Fatale. Da 'Uomini e Donne' dell'autunno 2001 su Canale 5. #VeryNormalTRASH - Bukaniere : @GreenVanilLaura Non so se possiamo definirlo solo 'caldo', so solo che ho visto Belzebù travestito da Tina Cipolla… - zazoomblog : Tina Cipollari possessiva fuori Uomini e Donne: “Ho commesso qualche errore…“ - #Cipollari #possessiva #fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Tina Cipollari, serata fiorentina per la star di Uomini & Donne / LE FOTO LA NAZIONE Tina Cipollari irriconoscibile, il dettaglio non sfugge ai fan: “Assomigli a Gemma” [FOTO]

Dopo un’intensa stagione di Uomini e Donne è tempo di vacanze per tutti i protagonisti del famoso dating show di Maria De Filippi. Tina Cipollari ha deciso di trascorrere il suo tempo libero a Firenze ...

Uomini e Donne, Maria de Filippi elimina il Trono

A Uomini e donne i riflettori si sono spenti da meno di un mese. L’interesse nei confronti dello show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, però, resta alto: chi e che cosa vedremo nel pomerigg ...

Dopo un’intensa stagione di Uomini e Donne è tempo di vacanze per tutti i protagonisti del famoso dating show di Maria De Filippi. Tina Cipollari ha deciso di trascorrere il suo tempo libero a Firenze ...A Uomini e donne i riflettori si sono spenti da meno di un mese. L’interesse nei confronti dello show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, però, resta alto: chi e che cosa vedremo nel pomerigg ...