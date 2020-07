The Sun: Manchester City interessato a Koulibaly, offerti 65 milioni e due calciatori (Di domenica 12 luglio 2020) Si era spesso parlato di un interesse del Manchester United per Kalidou Koulibaly. Addirittura la scorsa estate, pare che i Red Devils avessero offerto una cifra intorno agli 80/90 milioni di euro che De Laurentiis rispedì al mittente senza pensarci molto. A distanza di un anno, nonostante l’inizio complicato, il senegalese è ancora uno dei … L'articolo The Sun: Manchester City interessato a Koulibaly, offerti 65 milioni e due calciatori Leggi su dailynews24

Secondo quanto scrive The Sun, il Manchester City offrirebbe al Napoli Nicolas Otamendi e Oleksandr Zinchenko nell'ambito della trattativa per Kalidou Koulibaly. Il Napoli è già stato informato della disponibilità dei ...

