The Old Guard: Charlize Theron disegnata da Milo Manara nell'artwork del film (Di domenica 12 luglio 2020) The Old Guard è arrivato su Netflix e Milo Manara, e altri 14 artisti, hanno realizzato degli artwork ispirati al film con Charlize Theron. Quindici artisti sono stati coinvolti per celebrare l'uscita di The Old Guard su Netflix e a rappresentare l'Italia c'è Milo Manara. Le opere ispirate al film con star Charlize Theron provengono da tutto il mondo e mostrano lo stile di ognuno dei disegnatori coinvolti. Il film The Old Guard ha debuttato ieri sulla piattaforma di streaming e, per rappresentare quanto sia globale la squadra del film, è stata ideata questa interessante iniziativa che ha coinvolto ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Ogni scusa è buona per parlare un po’ di Luca Marinelli. Soprattutto quando c’è lui che ti spiega la sua parte in T… - Open_gol : Il film è uscito su Netflix solo due giorni fa, ma l’interpretazione di Luca Marinelli ha affascinato tutto il pubb… - AntoVampi : @RCfansItalia @russellcrowe @RealRonHoward What a movie!! ??Who’is the old man with Russell? (Adesso tutti mi diran… - giuau : sono al minuto 15 di the old guard, c'è charlize theron che ammazza gente con un'ascia a due lame: cinque stelle su… - cinespression : New post: The Old Guard 2: cosa aspettarsi dal più che probabile sequel? -