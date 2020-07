“Terrone del cazzo”, il team manager dell’Atalanta si scusa: “non sono riuscito a mantenere la calma” (Di domenica 12 luglio 2020) Ha fatto molto discutere nella giornata di ieri un video postato in rete alla vigilia del match tra Juventus e Atalanta, con Gian Piero Gasperini e il team manager Moioli ripresi ad inveire contro un tifoso del Napoli. Foto Getty / Marco LuzzaniParole dure soprattutto quelle del dirigente nerazzurro, che ha apostrofato con l’epiteto ‘terrone del cazzo’ quell’uomo colpevole di averlo provocato. Nella serata di ieri sono arrivate le scuse di Moioli: “mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo-tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche ... Leggi su sportfair

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - LaStampa : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Figc - fanpage : Moioli, team manager dell'Atalanta, contro tifoso napoletano: “Terrone del c…” - catat27 : RT @ValeriaParrell2: Nell'arco di qualche giorno, in Italia, un gruppo di attivisti urla come offesa 'handicappati', un manager di serie A… - RobertoVecchia : RT @Stragiuse: 'Gli ha detto terrone del c...!' 'Sì, ma lui gli aveva detto...' È tornato il calcio e io questo solo ho da dire: investiam… -

