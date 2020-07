“Terrone del ca**o” e bestemmie dopo una provocazione: il team manager dell’Atalanta chiede scusa (Di domenica 12 luglio 2020) Sono immagini quantomeno censurabili quelle che provengano da Bergamo. L’Atalanta (squadra che sta facendo benissimo in Italia ed in Europa, conquistando le simpatie di moltissimi italiani) si appresta a giocare un match molto importante contro la Juventus capolista ed è partita alla volta di Torino (la gara è poi stata giocata, molto bene dalla compagine … L'articolo “Terrone del ca**o” e bestemmie dopo una provocazione: il team manager dell’Atalanta chiede scusa NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - LaStampa : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Figc - fanpage : Moioli, team manager dell'Atalanta, contro tifoso napoletano: “Terrone del c…” - la_rottermaier : RT @ValeriaParrell2: Nell'arco di qualche giorno, in Italia, un gruppo di attivisti urla come offesa 'handicappati', un manager di serie A… - Giulia_B : RT @ValeriaParrell2: Nell'arco di qualche giorno, in Italia, un gruppo di attivisti urla come offesa 'handicappati', un manager di serie A… -

