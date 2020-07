Terremoto Toscana, scossa in provincia di Arezzo: epicentro a Pieve Santo Stefano [MAPPE e DATI] (Di domenica 12 luglio 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato pochi minuti fa in Toscana. In particolare, la scossa è avvenuta alle 18:59 ed ha avuto epicentro a 2km da Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. La scossa si è verificata ad una profondità di 9,5km. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all’evento.L'articolo Terremoto Toscana, scossa in provincia di Arezzo: epicentro a Pieve Santo Stefano MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

