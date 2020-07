Terremoto scuote il Nord della Cina: avvertito anche a Pechino [DATI] (Di domenica 12 luglio 2020) Un Terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il Nord della Cina e in particolare il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei. . L’epicentro è stato monitorato una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita nelle regioni vicine e anche a Pechino, che si trova a circa 200 km a ovest dall’area colpita. A quanto pare non si registrano per ora vittime. Nella zona colpita sono stati inviati i vigili del fuoco e il dipartimento ferroviario ha immediatamente lanciato il piano di emergenza per sospendere i treni passeggeri che attraversano l’area e sta organizzando un’ispezione completa delle attrezzature e delle strutture ferroviarie. Nella città di Tangshan, nel 1976, un altro ... Leggi su meteoweb.eu

Un terremoto di magnitudo 5.1 in Cina ha scosso oggi, domenica 12 luglio 2020 la città nord-orientale di Tangshan, ha riferito il governo. Non sono stati riportati decessi o feriti.

Il SED ha definito il pericolo "debole" e "non si attendono conseguenti danni". La lieve scossa percepita da alcuni lettori BELLINZONA – La terra ha tremato, questo pomeriggio, nei pressi di Bellinzon ...

