Terremoto Cina, scossa di magnitudo 5.1 al nord del paese (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo Terremoto ha colpito la Cina. Tornano a tremare le regioni a nord del paese, con un sisma che ha raggiunto magnitudo 5.1 della Scala Richter. Grande paura in oriente, dopo una violenta scossa di Terremoto che ha colpito la Cina. La parte a nord del paese è tornata a tremare, con l’epicentro della … L'articolo Terremoto Cina, scossa di magnitudo 5.1 al nord del paese proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Cina, terremoto di 5.1 nel nord del Paese - campara1966_luc : RT @SkyTG24: Terremoto in Cina, scossa di 4.7 a Tangshan - zazoomblog : Terremoto forte scossa nel nord della Cina: il sisma avvertito anche a Pechino - #Terremoto #forte #scossa #della - SkyTG24 : Terremoto in Cina, scossa di 4.7 a Tangshan - simo6608 : RT @Adnkronos: #Cina, terremoto di 5.1 nel nord del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Cina

Non ci sono notizie di vittime o danni nella città della Cina settentrionale. Ma tanta paura sì, per il ricordo del devastante terremoto, avvenuto nel luglio del 1976, in cui morirono almeno 240 mila ...Un terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, alle 6:38 di stamattina ora locale (00:38 ora italiana). Lo r ...