Terracina, rissa al ristorante durante una cena: aggrediti anche gli agenti di Polizia (Di domenica 12 luglio 2020) Gli uomini del Commissariato di Terracina, nel corso della notte e durante un mirato servizio di controllo della MOVIDA finalizzato al contrasto della diffusione del COVID-19, intervengono all’interno di un ristorante del litorale per sedare una rissa scoppiata tra una ventina di giovani per futili motivi. Nel corso delle operazioni svolte per il ripristino dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, tre operatori sono intervenuti e hanno subito lesioni di lieve entità. Gli immediati accertamenti hanno consentito l’individuazione e la denuncia a piede libero di sei aggressori, deferiti per i reati di rissa, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Indagini in corso per accertare ulteriori responsabilità. Terracina, rissa al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

