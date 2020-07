Tecnica: Moto2 Vs. 250GP, cambio università (Di domenica 12 luglio 2020) Nel Mondiale GP le 250 a due tempi sono uscite di scena al termine della stagione 2009 per essere sostituite l'anno successivo dalle Moto2 . Anche in questo caso, come già accaduto per le MotoGP, che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

MotoGP. Luca Cadalora: "Per me Valentino continua"

Luca Cadalora a 360 gradi sul mondiale MotoGP che il 19 luglio finalmente parte. Una telefonata, tanti spunti dal tre volte campione del mondo. Cominciamo da Valentino? “Valentino ha già deciso, non s ...

