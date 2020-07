Teatrodelleapparizioni con Ritorno al Teatro e Cerchiamoci dal 12 luglio al Teatro India e Teatro Torlonia (Di domenica 12 luglio 2020) VERSO IL Ritorno STAGIONE ESTIVA 2020 DEL Teatro DI ROMA Per le nuove generazioni e per il pubblico delle famiglie il Teatrodelleapparizioni propone lo spettacolo Ritorno al Teatro, storie e racconti che accompagnano adulti e bambini verso la sera, e il laboratorio Cerchiamoci che terrà i bambini impegnati mentre i genitori assistono agli spettacoli Ritorno AL Teatro Spettacolo a cura ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Teatrodelleapparizioni con

Teatri Online

In questa estate di ripresa e ripartenza, le attività partecipative e di spettacolo per grandi e bambini restano il fulcro del teatro. Così, viaggiando negli spazi all’aperto, tra India e Torlonia, il ...Roma - Per le nuove generazioni e per il pubblico delle famiglie, teatrodelleapparizioni propone spazi di storie e racconti che accompagneranno adulti, bambine e bambini verso la sera: un appuntamento ...