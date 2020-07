Tarme e rimedi naturali per allontanarle: facciamo così (Di domenica 12 luglio 2020) Le Tarme sono delle piccole farfalline che si nutrono di lana e cotone e possono causare diversi disagi se decidono di andare a vivere nei nostri armadi e sui nostri vestiti. E’ semplice capire se nel guardaroba si sono infiltrate delle Tarme: questi piccoli insetti, quando mangiano, lasciano dei buchetti sui capi. Certo è che le Tarme sono anche attratte dall’umido quindi bisogna sicuramente fare attenzione alla pulizia dell’armadio ma pure a quella dei vestiti. Il problema è comunque fastidioso e allora come possiamo allontanare le Tarme dai nostri armadi? Esistono numerosi prodotti in commercio proprio con questo scopo e molti sono anche naturali. Il problema delle Tarme negli armadi: i prodotti naturali più ... Leggi su ultimenotizieflash

? Quali sono? Le chiamiamo tarme del cibo, della farina, tignole o camole. Sono quelle farfalline che a volte ci volano incontro quando apriamo la dispensa, con nostro sommo orrore. Effettivamente non ...

