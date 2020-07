Studio del San Raffaele rivela: “La mortalità per Coronavirus in Lombardia è nella media europea”. Ma la ricerca conferma la strage degli anziani: ecco perché (Di domenica 12 luglio 2020) I dati del San Raffaele: “La mortalità per Coronavirus in Lombardia è nella media europea” “La mortalità per Coronavirus in Lombardia è nella media europea”: lo afferma uno Studio realizzato dall’Università Vita-Salute San Raffaele, secondo cui la percentuale di anziani nella Regione, doppia rispetto alla media europea delle regioni europee più colpite, sarebbe la ragione dell’alto tasso di mortalità, che torna nella media dopo la standardizzazione per età. I dati lasciano a dir poco sorpresi dal momento che su più di ... Leggi su tpi

