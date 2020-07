Stefano de Martino vende la barca Santiago? Una fake news (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano De Martino vende la barca “Santiago” ad una cifra da capogiro? È una delle tante fake news che stanno girando sul web, da quando il ballerino ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Affermato da solodonna.it, il conduttore di Made in Sud non sarebbe in procinto di vendere nessuna barca. Stefano De Martino l’uomo del gossip 2020 e delle fake news Ricapitolando tutte le fake news che hanno interessato l’ex ballerino di Amici, sono iniziate dopo l’improvvisa rottura con l’ex moglie Belen. Diverse le fiamme che gli ... Leggi su quotidianpost

Stefano De Martino ed Emma : piovono like Stefano De Martino è il re del gossip. Ogni giorno finisce al centro dell’attenzione per qualche frequentazione o evento. Ed ecco ora che spunta Emma Marrone: tra loro c’è stato tempo fa un ravvicinamento social che ...

De è il re del gossip. Ogni giorno finisce al centro dell’attenzione per qualche frequentazione o evento. Ed ecco ora che spunta Marrone: tra loro c’è stato tempo fa un ravvicinamento social che ... Alessia Marcuzzi in barca con il marito Paolo Calabresi : la conduttrice risponde così ai rumors sulla relazione con Stefano De Martino Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino : la conduttrice “ risponde ” alla presunta relazione con un video sulla presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è la stessa conduttrice a dire la sua: la presentatrice de Le ...

e De : la “ ” alla presunta con un video presunta tra e De è la stessa a dire la sua: la presentatrice de Le ... Stefano De Martino vende la barca? Tutto falso Fake news infinite piovono su Stefano De Martino, l’uomo dell’estate 2020. L’ultima riguarda la vendita a una cifra da capogiro della barca che porta il nome di Santiago, il figlio che il conduttore ha avuto da Belen ...

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - kiss3dbyfire_ : @findusbastoncin @pensieri_acaso Quelli che definiscono una ragazza troia quando tradisce il partner sbagliano comu… - QuotidianPost : Stefano de Martino vende la barca Santiago? Una fake news - sarahpiccinni : Il caffeuccio di Belen a Stefano De martino nelle sue storie ???????? - infoitcultura : Stefano De Martino ed Emma: piovono like -