Stefano De Martino vende il “Santiago”: l’addio definitivo a Belén Rodriguez (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano De Martino si gode l’estate a Napoli dopo la rottura con Belén Rodriguez. La storica coppia è stata letteralmente travolta dal gossip, che ha attribuito al conduttore di Made in Sud un flirt con Alessia Marcuzzi, smentito da tutte le parti interessate. Ricompare anche Emma Marrone all’orizzonte, dopo essere stata citata dalla stessa Belén. La cantante scambia cuoricini su Instagram con De Martino, suo storico ex. E l’ultimo segnale di allontanamento definitivo dalla modella argentina è la decisione dell’ex ballerino di Amici di mettere in vendita il gozzo simbolo del loro riavvicinamento. Stefano De Martino vende il “Santiago” Il gozzo è stato teatro del ritorno ... Leggi su thesocialpost

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino - lei posta il video insieme al marito Paolo Alessia Marcuzzi ancora non ha palato in merito al gossip che la vede protagonista con Stefano De Martino e Belen su un presunto tradimento. Non in modo esplicito almeno. La conduttrice televisiva in...

ancora non ha palato in merito al gossip che la vede protagonista con De e Belen su un presunto tradimento. Non in modo esplicito almeno. La conduttrice televisiva in... Stefano De Martino ha messo in vendita ‘Santiago’ per 300mila euro Ebbene si, anche i vip, dopo una rottura, cercano un modo per disfarsi dei ricordi. Certo, noi comuni mortali siamo abituati a ritrovarci in casa qualche vestito o al massimo qualche gioiello che ci ...

Ebbene si, anche i vip, dopo una rottura, cercano un modo per disfarsi dei ricordi. Certo, noi comuni mortali siamo abituati a ritrovarci in casa qualche vestito o al massimo qualche gioiello che ci ... Stefano De Martino - spunta un dettaglio che confermerebbe il gossip con la Marcuzzi : un fiore In queste ultime settimane a far impazzire le riviste e i siti di gossip è l’inaspettato triangolo Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi-Belen Rodriguez. Nonostante le varie smentite dei tre diretti interessati, è emerso un ...

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - zazoomnews : Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino lei posta il video insieme al marito Paolo - #Alessia #Marcuzzi #Stefano… - smilingda : RT @mikysunny: STEFANO DE MARTINO TRADISCE EMMA CON GIULIA PAUSELLI, RITORNA DI NUOVO DA EMMA, LA TRADISCE CON BELEN, SI LASCIA CON BELEN… - Barons10 : @ComuneBareggio Buongiorno. Sono 3 notti che manca la luce in via Enrico Toti a San Martino. Grazie per l'attenzione. Stefano Baroni - infoitcultura : Perché il fiore viola non c’entra nulla col presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino -