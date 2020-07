Stato di emergenza, si valuta una proroga fino al 31 ottobre (Di domenica 12 luglio 2020) Stato di emergenza prorogato fino al 31 ottobre? Sembra essere questa l’ultima idea del Governo. ROMA – Stato di emergenza prorogato fino al 31 ottobre? Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Governo starebbe valutato un prolungamento non fino al termine del 2020, ma di tre mesi per valutare l’andamento del virus nel nostro Paese. Nessuna decisione presa con il confronto nella maggioranza che è continuo per cercare di trovare una soluzione che soddisfi tutti i partiti. E presto potrebbe arrivare un decreto legge utile per chiarire meglio le scadenze dei divieti che saranno, anche in questo caso, scaglionate. L’obbligo della ... Leggi su newsmondo

Dalle discoteche ai voli fino alle mascherine Verso la proroga dello stato di emergenza Le porte di discoteche , fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. fino alla stessa data saranno inoltre vietati gli assembramenti e ...

Le porte di , fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno al 31 luglio. alla stessa data saranno inoltre vietati gli assembramenti e ... E' scontro sullo stato d'emergenza. Conte : meglio attrezzati per cattive evenienze Il governo dovrà decidere nei prossimi giorni. Martedì il voto in Parlamento sul prolungamento fino a fine luglio delle norme anti-contagio in scadenza martedì

Il governo dovrà decidere nei prossimi giorni. Martedì il voto in Parlamento sul prolungamento fino a fine luglio delle norme anti-contagio in scadenza martedì Stato di emergenza - ipotesi proroga sino al 31 ottobre anziché a fine anno prorogare lo Stato di emergenza al 31 ottobre anziché a fine anno. Il governo, come ha già anticipato il premier Giuseppe Conte, è intenzionato a ampliare le misure eccezionali...

matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - NicolaPorro : I cialtroni del “Contelino” chiedono la proroga dello stato di emergenza. Fortuna che #Capezzone, #MattiaFeltri e… - matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - theoceanskid : Stato d'EMERGENZA PER COSA? @GiuseppeConteIT - karinzia14 : RT @nazione_futura: DATA FINE STATO DI EMERGENZA NEI PAESI UE ???? 31 luglio(31 dicembre) ???? 30 giugno ???? 24 luglio ???? 17 maggio ???? 14 mag… -