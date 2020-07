Stato di emergenza | il Governo lo estende per tutto il 2020 | cosa succede (Di domenica 12 luglio 2020) Decisione che sa di atto dovuto quella del Governo Conte di estendere fino al 31 dicembre 2020 lo Stato di emergenza in vigore in Italia già da gennaio. Il Governo ha prorogato lo Stato di emergenza per la lotta al Coronavirus, estendendo la cosa fino al 31 dicembre 2020. Già da gennaio fino proprio all’inizio … L'articolo Stato di emergenza il Governo lo estende per tutto il 2020 cosa succede è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AnnalisaChirico : Davvero il premier Conte pretende ‘pieni poteri’ fino a dicembre? Se vuole prorogare stato d’emergenza spieghi alle… - borghi_claudio : Per chi si agita (giustamente) per l'idea di proroga dello stato di emergenza ricordo che la nostra @mauratomasi pr… - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che gli Italiani stanno affrontando, non è normale che la priorità del governo sia di allungar… - simonavitelli60 : RT @PoliticaPerJedi: La discussione attorno allo “stato di emergenza” assume contorni comici, come se si stesse parlando di legge marziale… - grandemostro1 : RT @pbecchi: 7 morti su 60 milioni di italiani. E su questo dato il governo proclama lo stato di emergenza. Ma non vi rendete conto che è u… -