Stato d'emergenza, scontro sulla proroga. Martedì Speranza in aula per il nuovo Dpcm (Di domenica 12 luglio 2020) La proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo scontro politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ... Leggi su tg.la7

