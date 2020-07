"Stamattina ho preso un aereo. E...". Coronavirus, la "grande scoperta" di Fabio Fazio (Di domenica 12 luglio 2020) Toh, si è "risvegliato" Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa si p fatto sentire su Twitter, dove ha reso noto a tutti i suoi followers di aver preso un aereo e di aver scoperto come funzionano le cose, in aereo appunto, ai tempi del coroanvirus. Scrive infatti Fabio Fazio: "Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all'imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini...", conclude. Insomma, una "grandissima" scoperta. Leggi su liberoquotidiano

daytbi : mio padre stamattina mi ha preso il telefono quindi BUONASERA A TUTTI ELFI, FOLLETTI, FATE E DRAGHI, ORA HO UN TELEFONO ANCHE IO - drinkthiscola : Una mia vicina di casa è da stamattina, h8 che ha preso a suonare con il violino senza mai fermarsi e va bene l'art… - stellifernox : Sto cercando di far allargare la scarpa sinistra delle minorchine che ho preso stamattina ed è un incubo ai livelli delle dr Martens. - Sciandi : RT @howard3141: @NicolaMelloni @pptamburelli @marioricciard18 @Sciandi @ilfoglio_it Per partecipare al dibattito, stamattina l’ho preso. Ve… - howard3141 : @NicolaMelloni @pptamburelli @marioricciard18 @Sciandi @ilfoglio_it Per partecipare al dibattito, stamattina l’ho p… -

Ultime Notizie dalla rete : Stamattina preso Pauroso incidente stradale in Romea stamattina: scooter prende fuoco, distrutta anche un'auto.... Il Gazzettino Ladri alla Canottieri Mestre, rubata la registrazione della videosorveglianza

«Quasi sicuramenti sono arrivati in barchino dall'acqua». Risveglio amaro alle 4 di stamattina, domenica 12 luglio, per il responsabile della Canottieri Mestre di San Giuliano, Paolo Cuman, allarmato ...

Taranto, tornano i container e il porto si rianima

Taranto - Riprende stamattina, dopo 5 anni, il traffico container al porto di Taranto, con l’approdo - previsto le 10 - alla banchina della motonave feeder Nicola del gruppo turco Yilport, nuovo conce ...

«Quasi sicuramenti sono arrivati in barchino dall'acqua». Risveglio amaro alle 4 di stamattina, domenica 12 luglio, per il responsabile della Canottieri Mestre di San Giuliano, Paolo Cuman, allarmato ...Taranto - Riprende stamattina, dopo 5 anni, il traffico container al porto di Taranto, con l’approdo - previsto le 10 - alla banchina della motonave feeder Nicola del gruppo turco Yilport, nuovo conce ...