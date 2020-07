Spettacolo nel Mar Jonio: rarissimo e straordinario branco di delfini gioca al largo di Reggio Calabria [VIDEO] (Di domenica 12 luglio 2020) Spettacolare e straordinario avvistamento di un branco di delfini questa mattina al largo della costa ionica della Calabria. Nonostante questi episodi non siano eccezionali nell’area, in questo particolare caso è soprattutto il numero di esemplari a suscitare sorpresa. Il VIDEO a corredo dell’articolo è stato realizzato da Fabio Calabrò, al largo di Brancaleone (Reggio Calabria). Spettacolare avvistamento di delfini al largo di Brancaleone VIDEOL'articolo Spettacolo nel Mar Jonio: rarissimo e straordinario branco di delfini gioca ... Leggi su meteoweb.eu

raicinque : Viaggio alla scoperta di uno degli appuntamenti più attesi nella cultura giapponese l’#Hanami la fioritura dei cili… - LaStampa : Spettacolo nel cielo di luglio: i pianeti tutti allineati e c’è anche una cometa - Gazzetta_it : Nel buio della #Juve una luce: #Rabiot cresce. E il gol è uno spettacolo - gian_d_gian : @gate_of_wind @Nicola_Bressi @maurorizzi_mr Sono 15-20 anni che non vado nel Marghine, però lo spettacolo dei tassi… - saumauro68 : @Terra_Pianeta Spettacolo indescrivibile, nel deserto del Sahara quasi non riconoscevo le costellazioni per quante stelle vedevo... -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo nel Spettacolo nel mar Jonio: rarissimo e straordinario branco di delfini gioca al largo di Reggio Calabria [V ... Meteo Web Diretta Formula 2/ Gp d’Austria 2020 2: vince Lundgaard! Ticktum e Armstrong a podio

Diretta Formula 2: streaming video e tv, orario e vincitore della gara 2 per il secondo Gran Premio d’Austria 2020, oggi al Redbull Ring. Siamo in attesa che si entri nel vivo della diretta della form ...

“Soffiamento” con Paolo Mazzarelli. C'è la prima nazionale a Urbania

URBANIA - Oggi, domenica 12 luglio, il primo spettacolo “fuori dalle mura” di Urbino Teatro Urbano è una prima nazionale: “Soffiavento” di e con Paolo Mazzarelli, uno tra gli attori più interessanti e ...

Diretta Formula 2: streaming video e tv, orario e vincitore della gara 2 per il secondo Gran Premio d’Austria 2020, oggi al Redbull Ring. Siamo in attesa che si entri nel vivo della diretta della form ...URBANIA - Oggi, domenica 12 luglio, il primo spettacolo “fuori dalle mura” di Urbino Teatro Urbano è una prima nazionale: “Soffiavento” di e con Paolo Mazzarelli, uno tra gli attori più interessanti e ...