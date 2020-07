Sopravvissuti, trama e trailer del film in onda lunedì 13 luglio su 20 (Di domenica 12 luglio 2020) Sopravvissuti, il film in onda lunedì 13 luglio alle 21:10 sul canale 20. trama e trailer del film. Lunedì 13 luglio 2020 sul canale 20 del digitale terrestre andrà in onda il film “Sopravvissuti“. Il film è scritto e diretto da Craig Zobel , e vede nel cast con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa sul canale 20. Il film (Z for Zacharia in inglese), è uscito nelle sale del mondo nel 2015, ha incassato circa 380 mila dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato 184 mila euro. Ecco un ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissuti trama "Escape room", un film da cui non scappare - Il Vostro Giornale IVG.it La spia russa film Rai 3 – trama, cast, finale

Rai 3 propone questa sera il film La spia russa. La pellicola è un film di spionaggio ambientato al periodo della guerra fredda. La produzione è tra Gran Bretagna e Canada. La durata è di un’ora e 33 ...

La battaglia di El Alamein/ Video, su Rete 4 va in onda il film con Robert Hossein

La battaglia di El Alamein, la trama del film Ecco la trama di La battaglia di El ... hanno deciso di concedere l’onore delle armi ai soldati superstiti sopravvissuti. Per il regime nazista questa ...

