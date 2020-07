Sonia Bruganelli a Formentera, follower furiosi: «Le vacanze potevi farle in Italia», la replica dura di lei (Di domenica 12 luglio 2020) Sonia Bruganelli duramente attaccata su Instagram per aver scelto di trascorrere le vacanze a Formentera, la più piccola delle isole spagnole delle Baleari, nel Mar Mediterraneo. Raggiungibile in traghetto dalla vicina Ibiza, è una delle mete più gettonate dai vip. Tenendo conto però dell’emergenza Covid in corso i fan hanno contestato alla moglie di Paolo Bonolis di aver preferito l’estero. «Le vacanze potevi farle in Italia», hanno tuonato i follower. Ma la replica dell’imprenditrice non è tardata ad arrivare. Sui social l’opinionista tv ha dato la sua versione. leggi anche l’articolo —> Pierluigi ... Leggi su urbanpost

donatellabrusch : Sonia Bruganelli sbarca a Formentera. Fan furiosi: «Le vacanze potevi farle in Italia». Lei risponde così… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, fan ancora indignati con la moglie di Paolo Bonolis - infoitcultura : Sonia Bruganelli, inizia la sua vacanza a Formentera: scoppio la polemica sui social - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la vacanza comincia malissimo: scoppia subito l'ennesima bufera sulla moglie di Paolo Bonolis - zazoomblog : Sonia Bruganelli sbarca a Formentera. Fan furiosi: «Le vacanze potevi farle in Italia». Lei risponde così - #Sonia… -