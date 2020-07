Sondaggio: Napoli-Milan, solo il 28% aveva previsto il pareggio (Di lunedì 13 luglio 2020) Stasera Napoli-Milan: come finirà? Vittoria Napoli (45%) pareggio (28%) Vittoria Milan (28%) Foto: profilo Milan L'articolo Sondaggio: Napoli-Milan, solo il 28% aveva previsto il pareggio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dalla Francia - Nome nuovo per l'attacco del Napoli : sondaggio per l'esterno del Newcastle Nome nuovo per il Napoli nel ruolo d'esterno offensivo. Come riferisce il portale francese Le10Sport, il club azzurro ha avviato i primi contatti con Allan Saint-Maximin, attaccante del Newcastle .

Nome nuovo per il Napoli nel ruolo d'esterno offensivo. Come riferisce il portale francese Le10Sport, il club azzurro ha avviato i primi contatti con Allan Saint-Maximin, attaccante del Newcastle.

Calciomercato - Napoli: sondaggio di Giuntoli su Rodrigo Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli ha parlato di Rodrigo con il Valencia per sostituire Callejon L'attaccante del Valencia, Rodrigo Moreno Machado, è il nome segnato sul taccuino del Napoli per ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Napoli Sondaggi politici, De Magistris crolla nei consensi: è quintultimo in Italia al 100esimo posto Napoli Fanpage.it Napoli-Milan, vota il migliore in campo

SONDAGGIO CM.IT – Juventus, futuro Sarri: niente riconferma

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sul futuro di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione Pareggio sudato per la Juventus di Maurizio Sarri che ieri sera a To ...

AVVERTENZA: le rilevazioni online de Il Mattino non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scop ...I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sul futuro di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione Pareggio sudato per la Juventus di Maurizio Sarri che ieri sera a To ...