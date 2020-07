Soccorso ai poveri: i volontari missionari Mallamaci e Bianco nominati ufficiali Humanitas (Di domenica 12 luglio 2020) Il Corpo Internazionale di Soccorso e Protezione Civile Internazionale Humanitas– Italia ODV- presieduto dal dottore Roberto Schiavone di Favignana (foto a lato) ha nominato il presidente e la segretaria dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ ufficiali Coordinatori con il ruolo, rispettivamente, di Tenente Colonnello ( r.o.) Medico attribuito al Professore dottore Vincenzo Mallamaci e di Maggiore ( r.o.) Psicologa alla Professoressa dottoressa Filomena Bianco. La nomina è segno di riconoscimento per la fervente attività dei due ufficiali in Terra d’Africa (foto in alto) e in territorio italiano quali volontari nell’ambito delle emergenze socio sanitarie più rilevanti. Il commento del ... Leggi su ladenuncia

Ultime Notizie dalla rete : Soccorso poveri Ceva: il pronto soccorso riaprirà il 1° settembre TargatoCn.it Ceva: il pronto soccorso riaprirà il 1° settembre

Il pronto soccorso dell'ospedale "Poveri Infermi" di Ceva riaprirà i propri battenti a partire da martedì 1° settembre 2020: l'annuncio ufficiale è giunto nel pomeriggio odierno proprio nella città de ...

Ripartenza ospedale di Ceva: domani incontro con l'assessore Icardi

