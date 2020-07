Smentito l’allarmismo causato dall’infermiere dell’ospedale di Cremona: “Siamo Covid free, nessun nuovo caso” (Di domenica 12 luglio 2020) “Da quattro giorni non si segnalano più ricoveri né persone in terapia intensiva”, è quanto dichiarato dall’ufficio stampa dell’ospedale di Cremona, che ha così Smentito le dichiarazioni dell’infermiere Luca Alini, che con un post su Facebook, poi rimosso, aveva creato non poco allarmismo, dichiarando che il nosocomio della città lombarda stava nuovamente ricoverando “pazienti affetti da Coronavirus con gravi insufficienze respiratorie”. Neanche a dirlo, il post pubblicato lo scorso 8 luglio è diventato virale sui social, finendo sui notiziari e sulle principali testati nazionali. “Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. Questo l’ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una ... Leggi su meteoweb.eu

