#SkyBuffaPresenta, McEnroe - L’impero della perfezione su Sky Sport e Sky Arte (Di domenica 12 luglio 2020) «Come direbbe il cinemaniaco, buona visione!»Federico BuffaIl campione di tennis John McEnroe, ex ragazzo prodigio noto alle cronache non solo per il suo talento ma anche per il caratteraccio e una... Leggi su digital-news

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #SkyBuffaPresenta McEnroe Jpohn McEnroe presentato da Federico Buffa, su Sky il documentario “L’impero della perfezione”

Il campione di tennis John McEnroe sarà al centro di un nuovo appuntamento con il ciclo #SkyBuffaPresenta. L'ex ragazzo prodigio, noto alle cronache non solo per il suo talento ma anche per il partico ...

SkyBuffaPresenta John McEnroe - L'impero della perfezione

Il documentario realizzato da Julien Faraut sulla carriera del campione di tennis mancino presentato e riletto con il coinvolgente contributo di Federico Buffa. Il campione di tennis John McEnroe è pr ...

Il campione di tennis John McEnroe sarà al centro di un nuovo appuntamento con il ciclo #SkyBuffaPresenta. L'ex ragazzo prodigio, noto alle cronache non solo per il suo talento ma anche per il partico ...Il documentario realizzato da Julien Faraut sulla carriera del campione di tennis mancino presentato e riletto con il coinvolgente contributo di Federico Buffa. Il campione di tennis John McEnroe è pr ...