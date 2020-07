Sintomi di ansia e depressione per un italiano su quattro durante il lockdown (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - durante il periodo del lockdown si sono registrati Sintomi depressivi o ansiosi per un italiano su quattro ed i disturbi del sonno sono risultati in forte crescita tra la popolazione, soprattutto per quanto riguarda le donne. E'quanto emerge dal progetto "Cocos"(Covid Collateral Impacts), ideato e condotto dalla professoressa Maria Rosaria Gualano e dal dottor Gianluca Voglino dell'università di Torino. I risultati dello studio, realizzato nelle ultime due settimane della Fase 1 (19 aprile - 3 maggio), valutando l'impatto del lockdown sui comportamenti e sul benessere degli italiani, sono stati pubblicati sull'"International Journal of Environmental Research and Public Health". Dalle interviste condotte su un campione di oltre 1500 ... Leggi su agi

Coronavirus - gli effetti del lockdown : sintomi depressivi o ansia per 1 italiano su 4 Sono stati pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and Public Health i risultati del progetto COCOS (Covid Collateral ImpactS), ideato e condotto da Maria Rosaria Gualano e Gianluca Voglino. Il gruppo di ricerca ...

Sono stati pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and Public Health i risultati del progetto COCOS (Covid Collateral ImpactS), ideato e condotto da Maria Rosaria Gualano e Gianluca Voglino. Il gruppo di ricerca ... Candida | Tra i suoi sintomi anche ansia e affaticamento mentale La Candida albicans è un’infezione micotica che perseguita molte donne. Se siamo abituate ai suoi sintomi fisici, sappiamo ancora molto poco su come gestire quelli psicologici. L’infezione da Candida albicans si manifesta ...

La albicans è un’infezione micotica che perseguita molte donne. Se siamo abituate ai fisici, sappiamo ancora molto poco su come gestire quelli psicologici. L’infezione da albicans si manifesta ... Minori e lockdown - ansia e disturbi del sonno i sintomi più frequenti ROMA (ITALPRESS) – disturbi del sonno, attacchi d’ansia, aumento dell’irritabilità. Sono i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto le bambine, i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese durante ...

