Serie B, ispettori Figc nel centro sportivo del Frosinone (Di domenica 12 luglio 2020) È ripartito il campionato di Serie B ma con esso non si è fermata l’attività di ispezione della Procura Federale che prosegue nel secondo giro di controlli presso i centri di allenamento delle società del campionato cadetto. Oggi domenica 12 luglio gli ispettori Figc si sono recati nel centro sportivo del Frosinone per accertare la corretta applicazione dei protocolli sanitari. Le attività di ispezione proseguiranno fino a fine stagione. Leggi su sportface

