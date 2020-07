Serie A, i risultati della 12esima giornata (Di domenica 12 luglio 2020) Parma, 12 lug. – (Adnkronos) – Incredibile rimonta del Parma, che in pieno recupero rimonta due gol al Bologna nel derby della Via Emilia, valido per la 32esima giornata di Serie A e disputato allo stadio ‘Tardini’. I felsinei sbloccano la partita dopo 5 minuti, su azione d’angolo Danilo salta in anticipo su Hernani e batte Sepe con un colpo di testa in torsione. Al 16′ il raddoppio: Soriano riceve al limite dell’area, si porta il pallone sul sinistro e indovina un preciso diagonale sul quale il portiere di casa non può arrivare. Gli ospiti mantengono il doppio vantaggio fino al 93′ quando Kurtic sfrutta una deviazione e, tutto solo, trova la rete di testa. Al 95′ arriva il clamoroso 2-2: Skorupski esce male e Inglese di testa pareggia. In classifica i rossoblù ... Leggi su meteoweb.eu

