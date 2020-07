Serena Porcelli alias La Sciampista: «Vi dico come avere (sempre) capelli sani e belli» (Di domenica 12 luglio 2020) Una premessa è doverosa: «I miracoli non esistono, neanche in cosmetica». Quando la voce di Serena Porcelli, l’ex di Aldo Coppola che su Instagram si è inventata «Sciampista», fa capolino dall’altra parte della cornetta, poche e semplici cose appaiono chiare. La ragazza è competente, di quella competenza molto tecnica alla quale, con un po’ di imbarazzo, si deve chiedere: «Scusi, può semplificare?». La Sciampista parla. Parla tanto, parla veloce, e nel suo parlare racconta di capelli, belli, sani, capelli secchi e aridi. Capelli sui quali nulla ha l’efficacia di una bacchetta magica. «Glielo dico subito», precisa, «I miracoli non esistono». E poco importa che la Sciampista, oggi autrice di un libro-manuale sulla cura della chioma, faccia mostra su Instagram di risultati straordinari. «Io credo nella valorizzazione di quel che la natura ci ha dato», spiega a noi lettrici senza arte né tecnica, certe di volere tutto e volerlo subito. Leggi su vanityfair

Kiarachanel88 : RT @Agenzia_Ansa: Capelli estate 2020... tutti i segreti per non sbagliare. I consigli di Serena Porcelli, parrucchiera e hairtherapist #AN… - Agenzia_Ansa : Capelli estate 2020... tutti i segreti per non sbagliare. I consigli di Serena Porcelli, parrucchiera e hairtherapi… - IOdonna : Libri da leggere. Il mondo misteriose delle donne, dalle sciampiste alle sensitive -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Porcelli Serena Porcelli alias La Sciampista: «Vi dico come avere (sempre) capelli sani e belli» Vanity Fair.it Serena Porcelli alias La Sciampista: «Vi dico come avere (sempre) capelli sani e belli»

Ex di Aldo Coppola e mamma di due bambini, La Sciampista di Instagram è pronta a debuttare come scrittrice. «Hair Therapy – Prima, durante e dopo lo shampoo. Tutto quello che devi sapere per avere cap ...

Capelli estate 2020... tutti i segreti per non sbagliare

I capelli che capriccio, ecco tutti i segreti per non sbagliare. I consigli arrivano da Serena Porcelli, una parrucchiera e hairtherapist, che nel 2018 crea “La Sciampista” un brand di prodotti, un te ...

Ex di Aldo Coppola e mamma di due bambini, La Sciampista di Instagram è pronta a debuttare come scrittrice. «Hair Therapy – Prima, durante e dopo lo shampoo. Tutto quello che devi sapere per avere cap ...I capelli che capriccio, ecco tutti i segreti per non sbagliare. I consigli arrivano da Serena Porcelli, una parrucchiera e hairtherapist, che nel 2018 crea “La Sciampista” un brand di prodotti, un te ...