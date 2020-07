Sempre e solo Gocciadoro (Di domenica 12 luglio 2020) Da Bahamia e Boy Stecca, a Babirussa Jet e Bigbusiness Arc: a neppure una settimana dal GP Marche, ecco che Alessandro Gocciadoro chiama banco anche nelle due divisioni del GP Città di Cesena. Tra le ... Leggi su corrieredellosport

Come volevasi dimostrare - su Autostrade aveva ragione Toninelli. Solo i Cinque Stelle sono stati sempre coerenti sul ritiro della concessione Sbeffeggiato e etichettato Come incompetente, alla fine ha avuto ragione lui. Già perché sulla partita della revoca della concessione ad Autostrade Spa, dopo il drammatico crollo del ponte Morandi, nessuno più di Danilo ...

Sbeffeggiato e etichettato incompetente, alla fine ha avuto lui. Già perché sulla partita revoca ad Spa, dopo il drammatico crollo del ponte Morandi, nessuno più di Danilo ...

OnePlus Nord sarà munito di display OLED, come confermato dall'azienda, e diversi render ci svelano il probabile design finale del device L'articolo Sempre meno segreti su OnePlus Nord, questa volta tocca al display e non solo proviene da ...

Nonno, figlio e nipote raccontano in una mostra la storia della famiglia Tallone artisti della valle Po

«È la prima volta che esponiamo insieme, tutti e tre. Ne abbiamo sempre solo parlato, ci voleva questa occasione per decidere di farlo». Michelangelo Tallone, ceramista, è figlio dello scultore Mario, ...

Elicottero caduto, la morte del pilota gentiluomo. La figlia: «Potevo esserci io»

La figlia Michela doveva salire su quel piccolo biposto proprio venerdì scorso. Nella stessa giornata nel quale il padre Mimmo è precipitato nel Tevere, all’altezza della Riserva di Farfa a Nazzano, m ...

