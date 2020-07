SEMINARIO “Ricomincio dal Verde… dalle buone prassi alle opportunità per il Real Bosco del Monte Faito” (Di domenica 12 luglio 2020) Il Real Bosco del Monte Faito, zona dei Monti Lattari che si eleva per 1130 mentri fra la Costiera Amalfitana ed il golfo di Napoli, con le sue rigogliose faggete (che raggiungono anche 400 anni di vita) che hanno dato il nome al Monte, è nato come luogo di caccia Reale. Grazie al legno da esso … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : SEMINARIO “Ricomincio Le lacrime amare di Michail Gorbaciov. Il nuovo libro di Giuseppe Vacca Corriere della Sera