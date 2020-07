Sema: “Penso all’Udinese, non ho fretta di ritornare in Premier League” (Di domenica 12 luglio 2020) Ken Sema, calciatore del Watford attualmente in prestito all’Udinese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Prima ero abituato a giocare in modo decisamente più offensivo, in Serie A bisogna difendere parecchio. E’ un campionato molto bello, mi piace. Non sono assillato dall’idea di tornare in Premier. So che sono in prestito, ma ora sono con l’Udinese e penso a questo, voglio crescere.” Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo Sema: “Penso all’Udinese, non ho fretta di ritornare in Premier League” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Sema: “Penso all’Udinese, non ho fretta di ritornare in Premier League”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Sema “Penso Peugeot 3008 HYbrid 4: tecnica della crossover ibrida diesel autoblog.it