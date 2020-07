Scontro sullo stato d'emergenza: il governo lavora al dpcm (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti", avverte il ministro della Salute Roberto Speranza. "Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità". Speranza illustrerà in Parlamento martedì i contenuti del nuovo Dpcm che rivedranno le misure anti-contagio in scadenza e che potrebbe aumentare i controlli in spiaggia e nei luoghi pubblici dove si possono verificare assembramenti come discoteche, sagre e feste. Come anticipato da Giuseppe Conte, il governo poi va verso ... Leggi su agi

Scontro sullo stato di emergenza - altolà di Berlusconi : 'Conte rispetti la Costituzione' La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo Scontro politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ...

​E' scontro al governo sullo stato d'emergenza AGI - Si apre il confronto nel governo sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedi' (ma è possibile che l'esecutivo si prenda ancora altro ...

AGI - Si apre il confronto nel sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedi' (ma è possibile che l'esecutivo si prenda ancora altro ... E' scontro sullo stato emergenza - Conte riferirà in Aula AGI - E' scontro sull'ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza. Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il ...

E' scontro al governo sullo stato d'emergenza AGI - Agenzia Italia

Emergenza coronavirus, è scontro sull'ipotesi di prolungamento

L'ipotesi del prolungamento dello stato di emergenza scatena i malumori delle opposizioni e non solo. La possibilità non viene vista di buon occhio nemmeno dalla maggioranza. Il centrodestra si prepar ...

