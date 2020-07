Sconti a gonfie vele da Trony: iPhone 11 Pro e AirPods nel nuovo volantino di luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Con l'arrivo dell'estate, neppure Trony si è lasciata trovare impreparata. Come le altre note catene presenti sul mercato italiano dedicate all'elettronica di consumo - pensiamo a MediaWorld o a Unieuro -, anche la compagnia ha infatti messo sul piatto un nuovo volantino, che si traduce naturalmente in una nuova ondata di Sconti su tutta una serie di prodotti. Alcuni di questi assai interessanti, e che non possono che fare gola a tutti gli appassionati di tecnologia. O semplicemente di coloro che sono alla ricerca di uno specifico gioiellino hi-tech, da portare a casa senza spendere una fortuna grazie a prezzi decisamente ribassati. L'ultima iniziativa di Trony prende allora il nome di Sconti a gonfie vele, e parte proprio nella giornata di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sconti gonfie Da Trony è tempo di 'Sconti a Gonfie Vele': le offerte del volantino di Luglio 2020 Everyeye Tech Sconti a gonfie vele da Trony: iPhone 11 Pro e AirPods nel nuovo volantino di luglio

Con l’arrivo dell’estate, neppure Trony si è lasciata trovare impreparata. Come le altre note catene presenti sul mercato italiano dedicate all’elettronica di consumo – pensiamo a MediaWorld o a Unieu ...

Da Trony è tempo di "Sconti a Gonfie Vele": le offerte del volantino di Luglio 2020

Con la scadenza del precedente volantino, Trony ha rinnovato le promozioni, con gli "Sconti a Gonfie Vele" che scadranno il prossimo 17 Luglio e saranno disponibili solo online. Come sempre, la catena ...

Con l’arrivo dell’estate, neppure Trony si è lasciata trovare impreparata. Come le altre note catene presenti sul mercato italiano dedicate all’elettronica di consumo – pensiamo a MediaWorld o a Unieu ...Con la scadenza del precedente volantino, Trony ha rinnovato le promozioni, con gli "Sconti a Gonfie Vele" che scadranno il prossimo 17 Luglio e saranno disponibili solo online. Come sempre, la catena ...